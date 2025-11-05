Ncc la Consulta boccia il regalo ai tassisti | fatto a pezzi il decreto Salvini

La Corte costituzionale boccia l’ennesimo regalo ai tassisti. Lo Stato non può imporre obblighi e divieti agli Ncc che favoriscano i tassisti, secondo la Consulta. Che quindi boccia il decreto voluto da Matteo Salvini e contestato proprio dagli esercenti del noleggio con conducente, penalizzati da quelle norme, non potendo più accedere liberamente a qualsiasi clientela come invece fanno i taxi. La sentenza 163 della Corte costituzionale accoglie il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale noto come decreto Salvini. Uno scontro tutto interno alle destre, tra il presidente Roberto Occhiuto e il ministro delle Infrastrutture, sul Foglio di servizio elettronico per gli Ncc. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

