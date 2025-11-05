NCC decreto Salvini bocciato perché incostituzionale | cosa cambia
Con il decreto interministeriale 1632025 fortemente voluto da Matteo Salvini si regolavano le modalità di gestione delle attività di noleggio con conducente (NCC). La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Calabria, abolendo di fatto tutti quegli articoli che limitavano l’esercizio degli NCC in favore del servizio pubblico garantito dai Taxi. Cosa prevedeva il decreto NCC. Il decreto prevedeva: l’obbligo di far trascorrere almeno 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio della corsa, a meno che il servizio non partisse da un luogo diverso dalla rimessa;. che i soggetti esercitanti indirettamente attività di intermediazione come agenzie e tour operator non potessero in alcun modo stipulare contratti di durata con operatori NCC;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
