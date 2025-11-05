Nba Oklahoma City ancora imbattuta | sconfitti 126-107 i Clippers
Sei le partite della notte Nba, con i campioni Oklahoma City Thunder che sempre imbattuti con otto vittorie consecutive. Shai Gilgeous-Alexander e compagni hanno battuto i Los Angeles Clippers per 126-107 grazie ai 30 punti e 12 assist della guardia canadese. Ai Clippers non bastano i 25 punti di James Harden. Sempre ad Ovest, i Golden State Warriors hanno battuto i Phoenix Suns per 118-107 con 28 punti di Steph Curry. Per la squadra dell’Arizona non bastano i 38 di Devin Booker. Dopo sei sconfitte consecutive, i New Orleans Pelicans ottengono la loro prima vittoria contro gli Charlotte Hornets per 116-112. 🔗 Leggi su Lapresse.it
