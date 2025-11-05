Nba Oklahoma City ancora imbattuta | sconfitti 126-107 i Clippers

Lapresse.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei le partite della notte Nba, con i campioni Oklahoma City Thunder che sempre imbattuti con otto vittorie consecutive. Shai Gilgeous-Alexander e compagni hanno battuto i Los Angeles Clippers per 126-107 grazie ai 30 punti e 12 assist della guardia canadese. Ai Clippers non bastano i 25 punti di James Harden. Sempre ad Ovest, i Golden State Warriors hanno battuto i Phoenix Suns per 118-107 con 28 punti di Steph Curry. Per la squadra dell’Arizona non bastano i 38 di Devin Booker. Dopo sei sconfitte consecutive, i New Orleans Pelicans ottengono la loro prima vittoria contro gli Charlotte Hornets per 116-112. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nba oklahoma city ancora imbattuta sconfitti 126 107 i clippers

© Lapresse.it - Nba, Oklahoma City ancora imbattuta: sconfitti 126-107 i Clippers

Altre letture consigliate

nba oklahoma city imbattutaNba: Oklahoma resta imbattuta, Toronto batte anche i Bucks - 111), mentre i campioni in carica di Oklahoma City restano imbattuti in otto partite disputate del campionato Nba. Segnala ansa.it

nba oklahoma city imbattutaNBA, i risultati della notte. OKC resta imbattuta, clamorosa rimonta di Chicago. Vince Golden State - Sono sei le partite della notte NBA, mentre sono otto le vittorie consecutive degli Oklahoma City Thunder. oasport.it scrive

nba oklahoma city imbattutaOklahoma City Thunder ancora imbattuti, ottava vittoria di fila - Sei partite nella notte NBA, tra cui quella degli ancora imbattuti Oklahoma City Thunder, arrivati all'ottava vittoria di fila. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nba Oklahoma City Imbattuta