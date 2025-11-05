NBA OKC resta imbattuta | ottava vittoria consecutiva Vincono anche Warriors e Bulls

I Thunder continuano la loro marcia perfetta trascinati da Shai Gilgeous-Alexander. Successi per Golden State contro Phoenix e per Chicago, che rimonta Philadelphia con una tripla di Vucevic nel finale. Gli Oklahoma City Thunder continuano a volare. L’unica squadra ancora imbattuta in NBA firma l’ ottava vittoria consecutiva, superando in scioltezza i Los Angeles Clippers per 126-107. Protagonista assoluto Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti e 12 assist, ma anche il cast di supporto brilla: Joe (22) e Wallace e Wiggins (12 a testa). Per i Clippers, privi di Kawhi Leonard e Bradley Beal, non bastano i 25 punti di James Harden. 🔗 Leggi su Sportface.it

Il Città di Anagni non si ferma! Vittoria di misura nel derby contro il Ceccano grazie al gol di Di Vico, che regala tre punti pesantissimi ai biancorossi. La squadra di mister Gerli resta imbattuta e saldamente al comando del girone B di Eccellenza. #CittàdiAnagni - facebook.com Vai su Facebook

