nba i risultati della notte okc resta imbattuta clamorosa rimonta di chicago vince golden state

Sono sei le partite della notte NBA, mentre sono otto le vittorie consecutive degli Oklahoma City Thunder. I campioni in carica sono l’unica squadra ad essere ancora imbattuta, confermando la striscia positiva anche con la vittoria contro i Los Angeles Clippers per 126-107. Dopo un primo tempo equilibrato, OKC ribalta tutto nel secondo, segnando 70 punti tra terzo e quarto quarto. Shai Gilgeous-Alexander firma 30 punti e 12 assist, ma importanti sono anche i 22 punti dalla panchina di Isaiah Joe, mentre per i Clippers il migliore è stato James Harden con 25 punti. C’era attesa anche per lo scontro tra le due attuali migliori squadre, almeno come record, della Eastern Conference e a spuntarla sono stati i Chicago Bulls, che compiono una rimonta clamorosa contro i Philadelphia 76ers e vincono 113-111. 🔗 Leggi su Oasport.it

