nazisti apuli

Coscienti della consolidata tradizione, squisitamente italiana, di dare il proprio appoggio a chi ne ha bisogno di meno, fenomeno che nel salto dal fascismo al comunismo vide protagonisti i più bei nomi della nostra intellighenzia, dalla «A» di Mario Alicata alla «Z» di Cesare Zavattini, non ci siamo stupiti più di tanto quando, l'altro giorno, abbiamo letto del lungo viaggio attraverso l'antifascismo intrapreso da Roberto Quarta, già consigliere comunale di Brindisi con Fratelli d'Italia e che alle regionali in Puglia sosterrà il candidato di centrosinistra. Inneggiava al Ventennio, ha un padre mussoliniano e un rottweiler di nome «Duce»; adesso inneggia Antonio Decaro, ribattezzerà il cane «Emiliano» e si fa fotografare con la maglietta Pro Pal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

