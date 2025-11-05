Navigazione Laghi cerca ancora personale | come candidarsi
La Navigazione Laghi continua a cercare personale.Oltre alle ricerche già attive, sono stati pubblicati i nuovi bandi di concorso a tempo indeterminato per le sedi di Arona, Como e Peschiera per 2 operatori tecnici, 2 capo operatori e 2 collaboratori di ufficio tecnico. Per candidarsi www. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
