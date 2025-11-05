Natalya rivela | La WWE mi minacciò di licenziamento dopo l’infortunio di TJ Wilson

Nel suo nuovo libro The Last Hart Beating, Natalya non risparmia colpi. Le rivelazioni su come la WWE avrebbe gestito l’infortunio che ha posto fine alla carriera di suo marito, TJ Wilson, sono sconvolgenti. Nel 2015, TJ Wilson (noto anche come Tyson Kidd ) subì un gravissimo infortunio al collo dopo aver incassato una Muscle Buster da Samoa Joe durante un match. L’infortunio lo costrinse al ritiro immediato. Ciò che i fan non sapevano, fino ad ora, è che, secondo Natalya, la WWE l’avrebbe persino minacciato il licenziamento se avesse parlato pubblicamente dell’accaduto: “Una volta tornati a casa, TJ stava ancora recuperando dopo l’operazione, e nonostante fossero passati nove mesi dall’infortunio, non aveva ancora ricevuto alcun tipo di comunicazione dalla WWE o da Vince riguardo un risarcimento o anche solo un riconoscimento di quanto accaduto”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

