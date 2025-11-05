Natalia Osipova per la prima volta a Udine la superstar della danza

Udinetoday.it | 5 nov 2025

Si apre con un nome di assoluto prestigio la nuova stagione opera, operetta e danza del Teatro Nuovo Giovanni da Udine firmata dalla direttrice artistica Fiorenza Cedolins. Natalia Osipova, fra le danzatrici più celebrate dell’epoca moderna, sarà infatti protagonista domenica 9 novembre alle 18. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

