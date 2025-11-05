Natale | un italiano su due in viaggio con il proprio animale domestico sempre più spesso assicurato
Le cifre dello scorso anno confermano il trend in ascesa delle polizze Pet. Coviello (Mirassicura): “Cambio culturale significativo, animali sempre più considerati membri della famiglia e questo si riflette nella crescente domanda di soluzioni dedicate” In vista delle festività natalizie 2025-26, il settore turistico e assicurativo guarda con attenzione a una tendenza ormai consolidata: la crescente propensione a viaggiare con il proprio animale domestico. Secondo i dati dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, quasi un italiano su due (49 %) sceglie di portare con sé il proprio pet durante le vacanze, una percentuale che conferma un cambiamento culturale già emerso con forza lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
