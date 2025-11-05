Natale un ingorgo all’ultimo grido All’apertura della città delle feste ressa di eventi anche al Palaffari
Saltano tutti sulla renna di Babbo Natale. Un Natale anticipato, perché una volta anche qui lo festeggevamo il 25 dicembre ma ormai inizia alle "idi" di novembre. Il tempo di montare il villaggio del grande nord, di battere legno e chiodi in giro per le casine dei mercatini e poi via. Via proprio il 15 novembre, che a questo punto è diventata una data circolettata di rosso sul calendario. Intanto per l’apertura di tutte le attrazioni. Tutte ma proprio tutte. Perché in un colpo solo aprono i battenti i "cugini" tirolesi, corroborati dalla forza lavoro aretina, una novantina di ragazzi disposti a tirarsi su le maniche a zero gradi anche di sabato e di domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
