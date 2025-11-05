Natale in Vetrina 2025 illumina Pomigliano d’Arco

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 5 NOVEMBRE 2025 – L'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco rilancia anche per il 2025 il concorso di idee "Natale in Vetrina", giunto alla sua seconda edizione. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato al Commercio, coinvolge attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi dotati di vetrina presenti sul territorio cittadino. Durante le festività natalizie, gli esercenti realizzeranno vetrine a tema, pensate per trasmettere emozione e senso di comunità. Le creazioni saranno valutate da una giuria tecnica, individuata dall'Amministrazione comunale, e da una giuria popolare che potrà esprimere le proprie preferenze attraverso i canali social ufficiali del Comune.

