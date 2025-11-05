Natale Forlani dal ministero via libera per la conferma all’Inapp

Natale Forlani è confermato presidente dell’Inapp – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – a seguito della nomina da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. Il rinnovo della presidenza si inserisce in un più ampio aggiornamento del consiglio d’amministrazione dell’Istituto, che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni. Il nuovo Cda è così composto: Fabrizio Antolini, in rappresentanza del ministero del Lavoro. Fiorella Lunardon, in rappresentanza del ministero del Lavoro d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 🔗 Leggi su Ildenaro.it