nascose cinque milioni al fisco la escort dei vip va in prescrizione

Si è conclusa con una prescrizione del reato l’odissea giudiziaria che ha coinvolto per quindici anni la donna che era stata ribattezzata come ’ la escort dei vip ’. Accusata di avere accumulato con l’attività di accompagnatrice di lusso per noti volti del mondo dello spettacolo, dello sport e imprenditori, cifre da capogiro intorno ai 5 milioni di euro. Un patrimonio che negli anni avrebbe permesso ad Andrea Gal, una ungherese oggi 44enne residente a Riccione, ma di fatto domiciliata all’estero da anni, di vivere la cosiddetta ’high life’ a suon di auto di lusso, cene e ville acquistate a Dubai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

