Nasce la consulta carcere-città per il reinserimento dei detenuti
La giunta comunale di Genova ha approvato, su proposta dell’assessora al Welfare Cristina Lodi e in collaborazione con gli assessori Arianna Viscogliosi, Davide Patrone, Rita Bruzzone ed Emilio Robotti, l’istituzione della Consulta Carcere-Città, organismo che avrà il compito di favorire il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
