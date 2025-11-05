Nasce il Comitato per il Sì alla riforma Nordio | Giudici e pm insieme solo nei regimi totalitari

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il deposito delle firme in Cassazione, entra nel vivo la campagna per il referendum sulla riforma della giustizia. E l'Unione delle Camere Penali lancia il Comitato per il Sì alla legge costituzionale sulla separazione delle carriere voluta dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

