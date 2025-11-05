Narco-sommergibile artigianale intercettato nell’Atlantico | sequestrate 1,7 tonnellate di cocaina

Le autorità portoghesi hanno intercettato un narco-sommergibile nell’Atlantico con 1,7 tonnellate di cocaina dirette in Europa. Arrestati quattro uomini sudamericani. L’imbarcazione, troppo fragile per il rimorchio, è affondata dopo il sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

