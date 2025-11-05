Napoli Women Basketball travolge Bari e riprende la corsa | 80-43 al PalaCaravita

Le azzurre dominano per quaranta minuti al PalaCaravita e conquistano la quinta vittoria stagionale. Collovati e Palacios protagoniste del successo. CERCOLA – Napoli Women Basketball ricomincia una striscia vincente con la vittoria in casa sulla Pink Sport Time Bari. Le ragazze di coach Iris Ferazzoli hanno gestito un distacco rassicurante sin dal primo quarto giocato al PalaCaravita, allungandolo poi di periodo in periodo. Sorride la classifica con questo risultato, che porta le napoletane a cinque vittorie in sette match. Ancora fatica per le giovani pugliesi, che hanno provato a ridurre il gap nella rincorsa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

