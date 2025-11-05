Napoli sulle tracce di Kobbie Mainoo 

Napoli sulle tracce di Kobbie Mainoo Secondo quanto riportato da  La Repubblica, il direttore sportivo  Giovanni Manna  ha già individuato il profilo ideale per rinforzare la mediana azzurra:  Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del  Manchester United. Il giovane inglese ha stregato gli osservatori del club partenopeo per la sua maturità tattica e la capacità di interpretare più ruoli a centrocampo. Sarebbe il sostituto perfetto di De Bruyne, ma anche un’alternativa credibile ad Anguissa, in grado di dare equilibrio e dinamismo alla squadra. Il  calciomercato del Napoli  potrebbe dunque regalare un colpo a sorpresa, ma non sarà semplice. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

