Napoli sulle tracce di Kobbie Mainoo Secondo quanto riportato da La Repubblica, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già individuato il profilo ideale per rinforzare la mediana azzurra: Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United. Il giovane inglese ha stregato gli osservatori del club partenopeo per la sua maturità tattica e la capacità di interpretare più ruoli a centrocampo. Sarebbe il sostituto perfetto di De Bruyne, ma anche un’alternativa credibile ad Anguissa, in grado di dare equilibrio e dinamismo alla squadra. Il calciomercato del Napoli potrebbe dunque regalare un colpo a sorpresa, ma non sarà semplice. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Napoli sulle tracce di Kobbie Mainoo