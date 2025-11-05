Napoli sulle tracce di Kobbie Mainoo
Napoli sulle tracce di Kobbie Mainoo Secondo quanto riportato da La Repubblica, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già individuato il profilo ideale per rinforzare la mediana azzurra: Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United. Il giovane inglese ha stregato gli osservatori del club partenopeo per la sua maturità tattica e la capacità di interpretare più ruoli a centrocampo. Sarebbe il sostituto perfetto di De Bruyne, ma anche un’alternativa credibile ad Anguissa, in grado di dare equilibrio e dinamismo alla squadra. Il calciomercato del Napoli potrebbe dunque regalare un colpo a sorpresa, ma non sarà semplice. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
