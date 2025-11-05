Napoli sceglie di stare accanto agli adolescenti con due percorsi ambiziosi: Ali d’Oro ed EudAimOnia! Educare Apprendere Orientare alla Felicità. Presentati alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino, accompagneranno per quattro anni oltre tremila ragazze e ragazzi di sei Municipalità, unendo scuole, terzo settore, università, Asl Napoli 1 Centro e Comune. Una città che ascolta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Napoli, quattro anni per gli adolescenti: al via due progetti di rete