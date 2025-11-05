Napoli poliziotto ucciso travolto dal Suv | convalidato l’arresto del 28enne drogato alla guida In carcere per colpa elevatissima

Il Gip del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per Tommaso Severino, il 28enne che la notte del 1° novembre a Torre del Greco ha causato l’incidente stradale mortale in cui ha perso la vita l’assistente capo della Polizia di Stato, Aniello Scarpati, e ha riportato lesioni gravissime l’agente scelto Ciro Cozzolino. Napoli, poliziotto ucciso travolto dal Suv. Il Gip: “Colpa elevatissima”. In particolare, il Gip, nel convalidare l’arresto, ha ritenuto che ricorresse la quasi flagranza. E che lo stesso fosse obbligatorio e comunque giustificato dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell’indagato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

