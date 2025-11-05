Napoli Piantedosi e Pisani ai funerali del poliziotto investito dal suv

Tv2000.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto questa mattina, in una chiesa evangelica del centro di Napoli, il funerale di Aniello Scarpati, il poliziotto morto in servizio all’alba del 1° novembre. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

napoli piantedosi e pisani ai funerali del poliziotto investito dal suv

© Tv2000.it - Napoli, Piantedosi e Pisani ai funerali del poliziotto investito dal suv

