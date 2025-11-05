Napoli ordinanza antimovida | nuove regole

Nel Comune di Napoli è in arrivo la nuova ordinanza sulla movida, firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Il decreto introdurrà rigide regole sulle attività notturne nelle aree di via Domenico Capitelli, vico Quercia, vico II Quercia, via Nina Moscati, via Cisterna dell’Olio, vico II Cisterna dell’Olio e vico III Cisterna dell’Olio, nel centro storico cittadino. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Scopri altri approfondimenti

Nuova stretta sulla movida nel cuore di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che introduce limitazioni agli orari e alla vendita per asporto di bevande in alcune strade a ridosso di piazza Dante e via Toledo, tra Pignasecca e l’area dei Q - facebook.com Vai su Facebook

Dispositivo di circolazione per lo svolgimento della Il 19 ottobre 2025, dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze Leggi l'ordinanza completa e verifica tutte le modifiche alla viabilità sul sito - X Vai su X

Il Comune di Napoli vara una nuova ordinanza "antimovida" - Nella zona vicino Piazza del Gesù locali chiusi nel weekend all'1. Si legge su rainews.it

Napoli, nuova stretta sulla movida: stop all’asporto dopo le 22 e chiusure anticipate nel centro storico - Il provvedimento, valido per due mesi, nasce dal confronto con il Consiglio comunale e punta a ridurre l’inquinamento acustico e a regolare gli orari dei locali nelle aree più vivaci del centro storic ... Secondo agro24.it

Chiusura locali anticipata all'1.30,nuove regole movida a Napoli - Divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22 alle 6 e la chiusura anticipata degli esercizi commerciali: dalla domenica a ... Scrive msn.com