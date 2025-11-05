Napoli ora si fa davvero dura | Conte è obbligato a farlo

Lo 0-0 tra Napoli ed Eintracht Francoforte non può far di certo sorridere i tifosi partenopei. Il discorso qualificazione si complica tremendamente per gli azzurri, che dopo 4 giornate di League Phase in Champions League si ritrovano con soli 4 punti all’attivo. Nelle prossime quattro ed ultime partite, gli azzurri dovranno per forza di cose invertire il trend, altrimenti sarà addio all’impegno infrasettimanale nella Coppa dalle grandi orecchie. Champions League, il Napoli dovrà vincere almeno 3 delle prossime 4 per sperare nel play-off!. Per centrare la qualificazione ai play-off di Champions League, il Napoli di Antonio Conte non può più commettere passi falsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

