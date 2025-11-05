Napoli ora si fa davvero dura | Conte è obbligato a farlo
Lo 0-0 tra Napoli ed Eintracht Francoforte non può far di certo sorridere i tifosi partenopei. Il discorso qualificazione si complica tremendamente per gli azzurri, che dopo 4 giornate di League Phase in Champions League si ritrovano con soli 4 punti all’attivo. Nelle prossime quattro ed ultime partite, gli azzurri dovranno per forza di cose invertire il trend, altrimenti sarà addio all’impegno infrasettimanale nella Coppa dalle grandi orecchie. Champions League, il Napoli dovrà vincere almeno 3 delle prossime 4 per sperare nel play-off!. Per centrare la qualificazione ai play-off di Champions League, il Napoli di Antonio Conte non può più commettere passi falsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
Davvero ha dominato a Napoli? Non ha praticamente mai tirato in porta. È un gioco speculativo quello di Fabregas. Il Napoli? I cambi devono dare di più a Conte. E Lukaku manca in certe partite. Di Alfonso Fasano - facebook.com Vai su Facebook
Corriere dello Sport: "Napoli, si fa dura. La Champions si complica" - "La Juve gioca": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Scrive tuttonapoli.net
Napoli, il gol diventa un problema - Quattro punti in quattro partite non sono un bottino incoraggiante a metà girone di Champions. Come scrive msn.com
Napoli, per Conte l’ora più dura: difesa colabrodo e acquisti flop - Lo sfogo del tecnico ha aperto la crisi: gli azzurri non subivano tante reti dal 2009- Segnala tuttosport.com