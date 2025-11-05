Napoli la legge del gol è spietata | senza reti non si vince

"> NAPOLI – È una notte amara quella raccontata da Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport: il Napoli non segna, non vince e vede complicarsi la corsa alla qualificazione in Champions. Due partite senza gol, due 0-0 consecutivi al Maradona — fino a poco tempo fa fortino inespugnabile — e la sensazione di una squadra smarrita. Retorico ma inevitabile: «non segni, non vinci». Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’Eintracht, privo del talento Uzun e schierato da Toppmöller con un ermetico 5-3-2, aveva un piano chiaro: non perdere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, la legge del gol è spietata: senza reti non si vince

A Torino vige la dura legge del gol dell'ex: Simeone punisce il Napoli, Baroni batte un'altra big - C'è una legge, nel calcio, e la conosciamo tutti: più un ex è importante, più è probabile che dopo l'addio ti faccia male. tuttomercatoweb.com scrive

La dura legge del gol dell'ex: il Torino passa col Napoli, Simeone segna e si scusa - Il Torino passa in vantaggio contro il Napoli poco dopo la mezzora di gioco con la rete di Giovanni Simeone, ancora legatissimo all'ambiente partenopeo. Si legge su tuttomercatoweb.com