Napoli la coperta è corta | sistemata la difesa ora l' attacco fatica
Napoli, 5 novembre 2025 - C'era una volta un Maradona teatro di partite sempre effervescenti: un trend clamorosamente invertito dalle ultime due partite disputate in casa dal Napoli, due 0-0 contro Como prima ed Eintracht Francoforte poi dal peso specifico diverso nell'ottica delle rispettive competizioni, nell'ordine Serie A e Champions League, ma accomunati dallo spettacolo non esattamente scoppiettante offerto al pubblico di Fuorigrotta. Una Champions League già in salita. Se il pareggio a reti bianche contro i lariani, specialmente alla luce del rigore parato ad Alvaro Morata da Vanja Milinkovic-Savic (reduce dalla medesima prodezza effettuata pochi giorni prima su Francesco Camarda ), poteva essere accolto guardando al proverbiale bicchiere mezzo pieno, quello contro i tedeschi, nel contesto di una competizione più breve e dal format quasi anarchico della classifica unica, rischia di complicare già i piani di Antonio Conte, che a sua volta conferma lo scarso feeling (per usare un eufemismo) con i tornei internazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
