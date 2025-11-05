Napoli la coperta è corta | sistemata la difesa ora l' attacco fatica

Sport.quotidiano.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 5 novembre 2025 - C'era una volta un Maradona teatro di partite sempre effervescenti: un trend clamorosamente invertito dalle ultime due partite disputate in casa dal Napoli, due 0-0 contro Como prima ed Eintracht Francoforte poi dal peso specifico diverso nell'ottica delle rispettive competizioni, nell'ordine Serie A e Champions League, ma accomunati dallo spettacolo non esattamente scoppiettante offerto al pubblico di Fuorigrotta.   Una Champions League già in salita. Se il pareggio a reti bianche contro i lariani, specialmente alla luce del rigore parato ad Alvaro Morata da Vanja Milinkovic-Savic (reduce dalla medesima prodezza effettuata pochi giorni prima su Francesco Camarda ), poteva essere accolto guardando al proverbiale bicchiere mezzo pieno, quello contro i tedeschi, nel contesto di una competizione più breve e dal format quasi anarchico della classifica unica, rischia di complicare già i piani di Antonio Conte, che a sua volta conferma lo scarso feeling (per usare un eufemismo) con i tornei internazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

napoli la coperta 232 corta sistemata la difesa ora l attacco fatica

© Sport.quotidiano.net - Napoli, la coperta è corta: sistemata la difesa, ora l'attacco fatica

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli coperta 232 cortaNapoli, a centrocampo la coperta &#232; corta: si studiano Pellegrini e Mainoo - Oltre a De Bruyne out fino al 2026, Conte perdera anche Zambo per la Coppa d'Africa: probabile, dunque, che si decida di intervenire sul mercato ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Coperta 232 Corta