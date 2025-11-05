Napoli i funerali del poliziotto travolto e ucciso da un Suv | lungo applauso all’arrivo della bara
Una folla silenziosa e composta ha riempito le navate della Chiesa Evangelica di via Fra’ Gregorio Carafa, nei pressi della stazione centrale di Napoli, per dare l’ultimo saluto all’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, l’agente 47enne travolto e ucciso a Torre del Greco da un Suv condotto da un imprenditore 28enne di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
