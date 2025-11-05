Napoli Hojlund ha deluso | pioggia di critiche per il bomber danese
Sarà l’assenza di De Bruyne, sarà che è reduce da un infortunio muscolare, sarà che è mal servito, ma ciò che è certo è che la prestazione di Hojlund messa in scena contro l’Eintracht (e anche contro il Como) è ben lontana dagli standard a cui ci aveva abituato. E, ovviamente, le critiche non sono tardate ad arrivare. Hojlund, bocciatura durissima: le parole. C’è da dirlo: il Napoli ieri non è girato bene nel suo complesso e, di conseguenza, ben pochi riescono a salvarsi nelle valutazioni finali. Purtroppo, tra questi non spicca il terminale offensivo azzurro, reduce da una delle prestazioni più impalpabili mai messe in atto fino a questo momento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
Napoli-Eintracht senza "derby": out il fratello di Hojlund - facebook.com Vai su Facebook
RASSEGNA - Il Mattino: "Hojlund-Haaland: i giganti del gol, i bomber di Napoli e City in vetta alla classifica di ottobre: 6 reti ciascuno" https://ift.tt/Zw3Vvty - X Vai su X
Hojlund delude, voti e pagelle dei giornali: "Timido, spreca un'occasione d'oro" - C'era grande attesa in casa Napoli per il ritorno in Champions League di Rasmus Hojlund, calciatore rientrato anche nella massima competizione continentale per club dal primo minuto dopo lo stop che l ... Si legge su msn.com
Napoli, è mancata la cattiveria! - Il Napoli ha deluso le aspettative contro l'Eintracht mancando l'occasione di riprendere la corsa europea con una vittoria fondamentale. Segnala napolivillage.com
Napoli-Eintracht 0-0, pagelle: senza De Bruyne l’attacco non decolla, Hojlund delude, serataccia per McTominay - difensivo dei tedeschi, il danese dovrebbe fare la differenza ma non incide, male anche lo scozzese ... Da sport.virgilio.it