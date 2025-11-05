Napoli guarda che Qarabag | assurdo 2-2 contro il Chelsea

Il Qarabag ferma il Chelsea sul 2-2: il vantaggio è della squadra di Maresca grazie a un bel guizzo di Estevao, poi un tap-in molto complesso di Andrade e il rigore trasformato da Jankovic portano avanti gli azeri, raggiunti a inizio ripresa dal diagonale bruciante di Garnacho. È proprio l'argentino a sfiorare la rete della rimonta in pieno recupero, ma la sua sforbiciata è neutralizzata da Kochalski. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, guarda che Qarabag: assurdo 2-2 contro il Chelsea

Leggi anche questi approfondimenti

Kevin De Bruyne guarda avanti, e con lui tutto il Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, guarda che Qarabag: fermato il Chelsea. Pafos nella storia, Juve avvisata - David Luiz e compagni piegano il Villarreal, avranno i bianconeri sul cammino ... Lo riporta tuttosport.com

Il Napoli pesca il Qarabag in Champions e il tecnico degli azeri commenta: "Hanno radici profonde" - Tra le avversarie del Napoli in Champions League ci saranno gli azeri del Qarabag, che dall'urna di Montecarlo hanno pescato anche Liverpool, Benfica, Athletic Bilbao (fuori casa) e Chelsea, Eintracht ... Riporta m.tuttomercatoweb.com

Napoli, tutto sulle avversarie in Champions: dal Chelsea agli azeri del Qarabag - Il Napoli ha conosciuto nel tardo pomeriggio le prime 8 avversarie della sua Champions League: Conte sfiderà Chelsea, Manchester City, Benfica, Eintracht Francoforte, Sporting CP, PSV Eindhoven e ... Si legge su tuttomercatoweb.com