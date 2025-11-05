Napoli-Eintracht un giocatore ha colpito Manna Possibili risvolti sul mercato

L’Eintracht Francoforte ieri è riuscito a sopportare gli attacchi del Napoli, chiudendo la partita senza reti. Si tratta del secondo 0-0 di fila per la squadra di Antonio Conte. La squadra tedesca, per tutti i 90 minuti, ha giocato chiusa a “catenaccio”. In particolar modo, nel muro costruito contro la nemica partenopea ha avuto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it