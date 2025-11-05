Napoli- Eintracht Conte sotto accusa | critiche durissime dalla stampa

In Champions League, il Napoli non decolla. Il pareggio a reti bianche contro l’Eintracht Francoforte, portano gli azzurri a 4 punti nella speciale classifica della League fase 2025. I primi otto posti, ormai, sono utopia, mentre ci sono ancora speranze di vedere i campioni d’Italia qualificarsi per i playoff. Serviranno, quanto meno, due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate della nuova formula di Champions League per sperare di entrare nelle prime 24. Per i maggiori quotidiani sportivi, nella gara di ieri, Antonio Conte non è stato l’uomo in più del Napoli: i voti non sorridono all’allenatore salentino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli- Eintracht, Conte sotto accusa: critiche durissime dalla stampa

