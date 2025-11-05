Napoli-Eintracht 0-0 | gli highlights

Napolipiu.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> NAPOLI – Quattro partite senza gol e un attacco che sembra aver smarrito la via della rete. È questa la fotografia scattata da Davide Palliggiano per il Corriere dello Sport dopo lo 0-0 con l’Eintracht al Maradona. Hojlund, al centro del tridente di Conte, è rimasto imbrigliato tra i centrali tedeschi in una partita che ha confermato il momento di appannamento offensivo del Napoli. Come racconta Palliggiano sul Corriere dello Sport, la squadra di Toppmöller ha scelto una strategia “all’italiana”, nella versione più rigida e scolastica: linee compatte, densità in area e pochissimi rischi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

