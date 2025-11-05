Napoli brutte notizie per Conte | il dato dopo l’Eintracht in Champions spaventa
Il Napoli stenta a decollare in Champions League. Il pareggio per 0-0 contro l’Eintracht Francoforte tiene ancorati gli azzurri nella parte bassa della classifica della League Phase, a soli 4 punti dopo le prime 4 partite. I primi otto posti, che valgono l’accesso diretto agli ottavi, sono lontanissimi, ma c’è ancora qualche speranza di vedere i partenopei qualificarsi per i playoff. Antonio Conte, aldilà del grattacapo europeo, al momento deve fronteggiare una questione ben più seria. Il suo Napoli ha segnato un solo gol nelle ultime 3 partite, e non solo per l’assenza pesante di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Bologna, infortunio per Freuler: a rischio la sfida col Napoli Brutte notizie per la squadra di Vincenzo Italiano: nella vittoria contro il Parma, il capitano Remo Freuler ha riportato un infortunio alla spalla destra nei primi minuti del secondo tempo. Il centroc - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu: “Thuram, brutte notizie verso il Napoli: le novità! Lautaro ora sta bene, su Pio e #Bonny titolari…” - X Vai su X
De Bruyne operato: stop di 4 mesi, il Napoli pensa a un sostituto - De Bruyne operato: stop di 4 mesi, il Napoli pensa a un sostituto Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Kevin De Bruyne sarà costretto a un ... Scrive forzazzurri.net
Napoli, De Bruyne si opera: ecco quando tornerà in campo - Brutte notizie per Conte, per i tifosi del Napoli e anche per i fantallenatori di De Bruyne. Come scrive fantamaster.it
Tegola Napoli, bruttissima notizia per Conte: l’annuncio è appena arrivato - Dopo settimane di tensione e risultati altalenanti, arriva una notizia che complica ulteriormente i piani di Antonio ... Lo riporta thesocialpost.it