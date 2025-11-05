Napoli brutte notizie per Conte | il dato dopo l’Eintracht in Champions spaventa

Il Napoli stenta a decollare in Champions League. Il pareggio per 0-0 contro l’Eintracht Francoforte tiene ancorati gli azzurri nella parte bassa della classifica della League Phase, a soli 4 punti dopo le prime 4 partite. I primi otto posti, che valgono l’accesso diretto agli ottavi, sono lontanissimi, ma c’è ancora qualche speranza di vedere i partenopei qualificarsi per i playoff. Antonio Conte, aldilà del grattacapo europeo, al momento deve fronteggiare una questione ben più seria. Il suo Napoli ha segnato un solo gol nelle ultime 3 partite, e non solo per l’assenza pesante di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

