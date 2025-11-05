Napoli | assenza di De Bruyne pesante Elmas è utilissimo gioco degli azzurri troppo prevedibile

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Muselli, Petrazzuolo, Pavarese, Mignano e Mandato sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – de Giovanni: “Il Napoli ha un problema di concretezza, l’assenza di De Bruyne è pesante, con il Bologna ci sarà una partita diversa, Elmas è utilissimo, Politano e Di Lorenzo dovrebbero riposare”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Pari del Napoli con l’Eintracht e le parole di Conte? Abbiamo un serio problema di concretezza, quindi le sue parole sono giuste. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli: assenza di De Bruyne pesante, Elmas è utilissimo, gioco degli azzurri troppo prevedibile

Altri contenuti sullo stesso argomento

? | SSC Napoli comunica che, in vista della gara Napoli–Eintracht Francoforte, e considerata l’assenza dei tifosi ospiti, il Settore Ospiti Superiore sarà dedicato alle attività sociali promosse dal Club durante tutta la stagione con scuole e settore giovanile - facebook.com Vai su Facebook

Ancora problemi in casa Napoli: doppia assenza in Champions? Gli infortuni di Gilmour e Spinazzola potrebbero privare gli azzurri di due pedine contro l'Eintracht: quasi certo il forfait dei due A forte rischio anche la trasferta di Bologna: potrebbero s - X Vai su X

Il ko di De Bruyne, il 'nuovo' Napoli, il lavoro alla Lukaku: Hojlund, i tempi si fanno duri - Il Napoli si ritrova a fare i conti con un problema che, fino a poche settimane fa, sembrava lontano dai radar: la difficoltà offensiva legata. tuttomercatoweb.com scrive

Napoli senza De Bruyne fatica: “Manca la sua genialità” - Napoli senza De Bruyne fatica: “Manca la sua genialità” L’assenza di Kevin De Bruyne continua a farsi sentire. Scrive forzazzurri.net

NM LIVE - de Giovanni: "Il Napoli ha un problema di concretezza, l'assenza di De Bruyne è pesante, con il Bologna ci sarà una partita diversa, Elmas è utilissimo, Politano e ... - MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ... Segnala napolimagazine.com