Napoli | assenza di De Bruyne pesante Elmas è utilissimo gioco degli azzurri troppo prevedibile

Parlami.eu | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Muselli, Petrazzuolo, Pavarese, Mignano e Mandato sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – de Giovanni: “Il Napoli ha un problema di concretezza, l’assenza di De Bruyne è pesante, con il Bologna ci sarà una partita diversa, Elmas è utilissimo, Politano e Di Lorenzo dovrebbero riposare”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Pari del Napoli con l’Eintracht e le parole di Conte? Abbiamo un serio problema di concretezza, quindi le sue parole sono giuste. 🔗 Leggi su Parlami.eu

napoli assenza di de bruyne pesante elmas 232 utilissimo gioco degli azzurri troppo prevedibile

© Parlami.eu - Napoli: assenza di De Bruyne pesante, Elmas è utilissimo, gioco degli azzurri troppo prevedibile

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli assenza de bruyneIl ko di De Bruyne, il 'nuovo' Napoli, il lavoro alla Lukaku: Hojlund, i tempi si fanno duri - Il Napoli si ritrova a fare i conti con un problema che, fino a poche settimane fa, sembrava lontano dai radar: la difficoltà offensiva legata. tuttomercatoweb.com scrive

napoli assenza de bruyneNapoli senza De Bruyne fatica: “Manca la sua genialità” - Napoli senza De Bruyne fatica: “Manca la sua genialità” L’assenza di Kevin De Bruyne continua a farsi sentire. Scrive forzazzurri.net

napoli assenza de bruyneNM LIVE - de Giovanni: "Il Napoli ha un problema di concretezza, l'assenza di De Bruyne è pesante, con il Bologna ci sarà una partita diversa, Elmas è utilissimo, Politano e ... - MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ... Segnala napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Assenza De Bruyne