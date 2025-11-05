Napoli arriva il Daspo per sette tifosi azzurri | il motivo
Dopo un mese e mezzo di ritardo, è arrivata la decisione finale riguardo gli spiacevoli episodi avvenuti in Inghilterra e non solo. La Questura di Napoli, ha preso provvedimenti per gli accaduti nel pre partita di Manchester City-Napoli dello scorso 19 Settembre, e per Napoli-Genoa del 5Ottobre. In occasione della gara di League fase di Champions League contro il Manchester City, molti tifosi azzurri avevano partecipato alla trasferta, dove prima dell’inizio della partita sono avvenuti degli scontri. Cinque supporter azzurri sono stati colpiti da Daspo per gli accaduti di Manchester, mentre due per gli episodi avvenuti contro il Genoa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
