Napoli altro che problema | senza De Bruyne non si segna più il dato è allarmante

Si, qualcuno ha davvero avuto il coraggio di dire che Kevin De Bruyne fosse il problema del Napoli, che rallentasse la manovra e che il benedetto 4-3-3 avrebbe risolto la stitichezza offensiva degli azzurri. Ovviamente, tempo 3 partite e quest’opinione è crollata come un castello di carta. Il dato è a dir poco agghiacciante. De Bruyne, altro che problema: c’è un dato. Sono passati ben 3 match – tra Campionato e Champions – da quel maledettissimo rigore contro l’ Inter e purtroppo molti altri ne passeranno prima di rivederlo in campo? Sapete quanti goal ha segnato il Napoli da quel 3 a 1? Esatto, solo 1 su calcio piazzato contro il Lecce. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

