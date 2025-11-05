Napoli Ag4in arriva in tv | su Sky dal 22 novembre

Il film sul quarto scudetto del Napoli “Ag4in”, dopo aver sbancato al cinema, arriverà in tv. Dove e quando vedere “Ag4in” in tv. Su Sky e in streaming su Now, la pellicola sarà disponibile dal 22 novembre, subito dopo il match di campionato contro l’Atalanta. Al botteghino, il film ha superato il milione di incassi prima del match contro lo Sporting Lisbona in Champions. Va bene anche AG4IN nelle proiezioni infrasettimanali. E così praticamente dopo sei giorni nelle sale il film sul quarto scudetto del Napoli (prodotto ovviamente da Aurelio De Laurentiis) ha superato la fatidica soglia del milione di incassi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, “Ag4in” arriva in tv: su Sky dal 22 novembre

