Mutui in Campania sale l’età dei richiedenti | Napoli prima per importo medio
Mercato prudente ma in lenta ripresa, quello dei mutui in Campania. È quanto emerge dall’Osservatorio MutuiOnline.it nel report sul mese di ottobre.Dato interessante è che nella regione l’età media dei richiedenti sale a 40 anni e 9 mesi (cinque mesi in più rispetto al 2024). Aumenta anche la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
