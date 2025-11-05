Musulmano pro Pal filo Lgbt Il neo sindaco di New York è l’evoluzione finale del woke

Dalle politiche sociali ai limiti dell’esproprio alla città come «santuario» per i gay Mamdani rappresenta la radicalizzazione dei dem. Ma anche una bella grana Da più parti, la vittoria di Zohran Mamdani alle elezioni municipali di New York City è stata descritta (se non addirittura salutata) come uno «schiaffo» a Donald Trump. Ora, a prima vista, le cose sembrerebbero stare effettivamente così: il prossimo primo cittadino della Grande Mela, che entrerà in carica a gennaio, sembra quanto di più lontano possa esserci dal presidente americano. Tanto che, alla vigilia del voto, lo stesso Trump aveva dato il proprio endorsement al suo principale sfidante: il candidato indipendente, nonché ex governatore dem dello Stato di New York, Andrew Cuomo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Musulmano, pro Pal, filo Lgbt. Il neo sindaco di New York è l’evoluzione finale del woke

Approfondisci con queste news

Socialista, musulmano, 34 anni, ha battuto Andrew Cuomo con il 50,4% dei voti. La sua vittoria, nonostante gli attacchi di Trump e delle lobby filo-israeliane, segna una svolta per la sinistra americana e restituisce alla Grande Mela il ruolo di laboratorio del pro - facebook.com Vai su Facebook

“Cacciate Mohammad #Hannoun dall’Italia”. Il centrodestra chiede l’espulsione del filo-#Hamas #islam #20ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Fratelli Musulmani: ecco la nuova strategia/ Il Tempo: “Infiltrazioni tra i Pro-Pal per arrivare in politica” - Fratelli Musulmani, la nuova strategia: ecco come diffondono l'Islam radicale passando dal basso per arrivare ai vertici ... Segnala ilsussidiario.net

Zohran Mamdani, socialista pro-Pal e star dei social: chi è il primo sindaco musulmano di New York - Bus gratis, affitti calmierati e tasse ai ricchi: le promesse in campagna elettorale. Da msn.com