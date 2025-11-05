Musical Show Group ai Salesiani lo spettacolo Dancing Queen ispirato al brano degli Abba
La compagnia Musical Show Group torna a sorprendere il pubblico con la sua ultima produzione: "Dancing Queen", un musical liberamente ispirato al celebre film "Mamma Mia!" con musiche in lingua originale degli Abba. L'opera, diretta da Sara Del Vivo, è un omaggio alla musica a uno dei gruppi più. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
