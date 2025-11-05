Music Awards festeggiano 20 anni con le stelle della musica | ecco gli eventi del 2026 all’Arena di Verona
Ci sarà una grande festa nel 2026 per festeggiare i vent’anni dei Music Awards. I due appuntamenti saranno venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 (inizio show ore 20:30), all’Arena di Verona, luogo ormai simbolo della manifestazione, che ospiterà gli eventi per la sedicesima volta. Music Awards sono tra le più importanti manifestazioni musicali italiane, in scena dal 2007, la kermesse celebra i protagonisti del panorama nazionale, con i riconoscimenti relativi ai risultati ottenuti con dischi, singoli, tour, un’affermazione reale del successo del mercato musicale. Dal 2007 ad oggi, nel corso di tutte le edizioni, i Music Awards hanno ospitato sul palco oltre 600 artisti e consegnato più di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
