Music Awards 2026 | all’Arena di Verona 600 artisti e oltre 1.000 premi per 20 anni di musica italiana

VERONA – Nel 2026 i Music Awards festeggiano il traguardo straordinario della loro ventesima edizione. Tra le più importanti manifestazioni musicali italiane, in scena dal 2007, la kermesse celebra i protagonisti del panorama nazionale, con i riconoscimenti relativi ai risultati ottenuti con dischi, singoli, tour, un’affermazione reale del successo del mercato musicale. I Music Awards si preparano a vivere due serate indimenticabili e speciali per celebrare questo eccezionale anniversario, venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 (inizio show ore 20:30), nello spettacolare scenario dell’Arena di Verona, luogo ormai simbolo della manifestazione, che ospiterà per la sedicesima volta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Music Awards 2026: all’Arena di Verona 600 artisti e oltre 1.000 premi per 20 anni di musica italiana

