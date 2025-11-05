Musetti-Wawrinka oggi all’Atp Atene 2025 | orario precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti debutta oggi, mercoledì 5 novembre, al torneo Atp 250 di Atene 2025 con l’obiettivo di centrare un posto alle Atp Finals 2025 in programma a Torino. L’azzurro affronta al secondo turno lo svizzero Stan Wawrinka. Musetti, numero 9 del ranking Atp, deve vincere il torneo per scavalcare all’ottavo posto della race il canadese Felix Auger Aliassime che al momento occupa l’ultimo posto utile per la partecipazione al ‘torneo dei maestri’. Musetti-Wawrinka, orario e precedenti. La partita tra Musetti e Wawrinka è in programma sul Campo Centrale non prima delle 18 ora locale, le 17 in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

