Musetti-Wawrinka oggi all’Atp Atene 2025 | orario precedenti e dove vederla
Lorenzo Musetti debutta oggi, mercoledì 5 novembre, al torneo Atp 250 di Atene 2025 con l’obiettivo di centrare un posto alle Atp Finals 2025 in programma a Torino. L’azzurro affronta al secondo turno lo svizzero Stan Wawrinka. Musetti, numero 9 del ranking Atp, deve vincere il torneo per scavalcare all’ottavo posto della race il canadese Felix Auger Aliassime che al momento occupa l’ultimo posto utile per la partecipazione al ‘torneo dei maestri’. Musetti-Wawrinka, orario e precedenti. La partita tra Musetti e Wawrinka è in programma sul Campo Centrale non prima delle 18 ora locale, le 17 in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Musetti-Wawrinka ad Atene: orario, precedenti e dove vederla - X Vai su X
ULTIMA CHIAMATA PER TORINO ? Domani Lorenzo Musetti comincerà la caccia al titolo ad Atene, esordio contro Wawrinka Con la sempre più probabile partecipazione di Djokovic alle Finals, l’azzurro ha bisogno di vincere il titolo in Grecia per qualif - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Wawrinka oggi all’Atp Atene 2025: orario, precedenti e dove vederla - Lorenzo Musetti debutta oggi, mercoledì 5 novembre, al torneo Atp 250 di Atene 2025 con l'obiettivo di centrare un posto alle Atp Finals 2025 in programma a ... Scrive lapresse.it
Musetti-Wawrinka: sfida tra i due rovesci a una mano più belli. Lorenzo, in palio c'è Torino - L'italiano è obbligato a vincere: solo così toglierebbe il posto per le Finals ad Auger- Riporta tuttosport.com
Dove vedere in tv Musetti-Wawrinka oggi, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming - Inizierà domani, mercoledì 5 novembre, la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l'azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, negli ottavi ... Da oasport.it