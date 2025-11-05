Musetti-Wawrinka ad Atene | orario precedenti e dove vederla
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 5 novembre, il tennista azzurro affronta Stan Wawrinka nel secondo turno dell'Atp 250 di Atene. In caso di successo nel torneo greco, il numero 9 del ranking Atp salirebbe all'ottavo posto nella race e staccherebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
ULTIMA CHIAMATA PER TORINO ? Domani Lorenzo Musetti comincerà la caccia al titolo ad Atene, esordio contro Wawrinka Con la sempre più probabile partecipazione di Djokovic alle Finals, l’azzurro ha bisogno di vincere il titolo in Grecia per qualif - facebook.com Vai su Facebook
ATP Atene, Wawrinka in vista della sfida a Musetti: "Gioca benissimo, ha avuto un'ottima stagione" - X Vai su X
Musetti-Wawrinka ad Atene: orario, precedenti e dove vederla - C’è solo un precedente tra i due e risale agli Internazionali di Roma del 2020, con vittoria dell’azzurro 6- Lo riporta sassarinotizie.com
Dove vedere in tv Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming - Inizierà domani, mercoledì 5 novembre, la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l'azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, negli ottavi ... Come scrive oasport.it
Musetti-Wawrinka, in palio i quarti dell'Atp 250 di Atene (e la speranza Atp Finals): quando e dove vederla - Il carrarino per centrare la qualificazione alle Atp Finals dovrà vincere il titolo in Grecia. Riporta eurosport.it