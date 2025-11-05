Musetti trema poi batte Wawrinka Il sogno Finals è ancora vivo

Lorenzo si salva al tie-break del secondo set e poi piega al terzo un redivivo svizzero e raggiunge i quarti ad Atene. Affronterà Muller, può ancora sperare di qualificarsi a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti trema, poi batte Wawrinka. Il sogno Finals è ancora vivo

