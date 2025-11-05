Musei comunali aumentano i biglietti sospesi
Sta prendendo piede l’iniziativa del “biglietto sospeso” per visitare i musei comunali. La pratica, che trae origine dal “caffè sospeso” (lascio un caffè pagato al bar per chi non se lo può permettere), sta funzionando. A spiegarlo, in Consiglio comunale, è stato l’assessore alla cultura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
