Musei comunali aumentano i biglietti sospesi

Sta prendendo piede l’iniziativa del “biglietto sospeso” per visitare i musei comunali. La pratica, che trae origine dal “caffè sospeso” (lascio un caffè pagato al bar per chi non se lo può permettere), sta funzionando. A spiegarlo, in Consiglio comunale, è stato l’assessore alla cultura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it