Muore mentre scala una montagna con la figlia per il suo compleanno | uomo di 63 anni colpito da un infarto sull’Ella Rock in Sri Lanka

Un uomo britannico di 63 anni è morto dopo essere collassato sulla vetta di una montagna durante un’escursione organizzata per festeggiare il compleanno della figlia. L’uomo aveva trascorso la giornata camminando su Ella Rock, nel sud dello Sri Lanka, quando si è improvvisamente sentito male ed è stato colpito da un infarto proprio dopo aver raggiunto la cima. Il padre e la figlia erano arrivati nello Sri Lanka il 16 ottobre per celebrare il 34º compleanno della donna. Poco più di una settimana dopo, il 24 ottobre, avevano deciso di affrontare la salita a Ella Rock, un’escursione che può durare fino a quattro ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

