Muore mentre scala una montagna con la figlia per il suo compleanno | uomo di 63 anni colpito da un infarto sull’Ella Rock in Sri Lanka
Un uomo britannico di 63 anni è morto dopo essere collassato sulla vetta di una montagna durante un’escursione organizzata per festeggiare il compleanno della figlia. L’uomo aveva trascorso la giornata camminando su Ella Rock, nel sud dello Sri Lanka, quando si è improvvisamente sentito male ed è stato colpito da un infarto proprio dopo aver raggiunto la cima. Il padre e la figlia erano arrivati nello Sri Lanka il 16 ottobre per celebrare il 34º compleanno della donna. Poco più di una settimana dopo, il 24 ottobre, avevano deciso di affrontare la salita a Ella Rock, un’escursione che può durare fino a quattro ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Muore sul lavoro un uomo di 56 anni a Piragineti (Corigliano Rossano), cade da una scala mentre lavora il ferro. #MorteSulLavoro #Piragineti #CoriglianoRossano - facebook.com Vai su Facebook
Muore mentre scala una montagna con la figlia per il suo compleanno: uomo di 63 anni colpito da un infarto sull’Ella Rock in Sri Lanka - Un britannico di 63 anni è deceduto dopo aver raggiunto la cima dell'Ella Rock in Sri Lanka durante una gita per il compleanno della figlia ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Scala una montagna con la figlia per il suo compleanno, in cima viene colpito da un infarto e cade: morto papà 63enne - Un uomo di 63 anni è morto colpito da un infarto dopo aver scalato una montagna in Sri Lanka per il compleanno della figlia ... Si legge su fanpage.it