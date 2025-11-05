Muore mentre è alla guida dell' auto l' ex sindaco di Supino Antonio Torriero
Una notizia che ha scosso profondamente la comunità di Supino e l'intera provincia di Frosinone: è morto l'ex sindaco, consigliere provinciale e noto medico-chirurgo Antonio Torriero. L'uomo, nato a Supino il 2 giugno 1952, è stato colto da un malore fatale mentre era alla guida della sua auto.Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
