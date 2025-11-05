Muore dopo la caduta della macchina nel canale
È stato mortale martedì sera a San Donà di Piave l'epilogo di un incidente avvenuto verso le 21 in via Brusade, dove a fianco del margine della corsia scorre un canale navigabile. Una Volkswagen con due trentenni a bordo, entrambi del Marocco, forse per una manovra sbagliata è finita in acqua e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondisci con queste news
