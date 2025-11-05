MULTI Naviga in un’Ocarina del Tempo Moderno | Tutto sullo Ship of Harkinian Copper Bravo 9.11
Il viaggio continua! La comunità di Ship of Harkinian (SoH) – il progetto che porta The Legend of Zelda: Ocarina of Time su PC e altre piattaforme moderne – ha rilasciato la versione Copper Bravo 9.1.1, un altro passo avanti nel perfezionamento di questa esperienza incredibile. Se non conosci SoH, immagina di giocare a Ocarina of Time con una risoluzione 4K, un frame rate illimitato, comandi personalizzabili e una miriade di opzioni per modificare e rimescolare la tua avventura. E il tutto senza dover applicare patch complicate manualmente. Ecco cosa c’è di nuovo e cosa rende questo progetto così speciale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
